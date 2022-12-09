Кадры похищения армянкой редкой книги Пастернака

Как мы сообщали ранее, гражданка Армении была задержана по подозрению в краже редкой книги Бориса Пастернака из Национальной библиотеки Республики Карелия Российской Федерации.

"Спустя несколько часов полицейские установили личность подозреваемой - 35-летней иностранной гражданки Армине Минасян. При попытке женщины покинуть регион ее задержали на железнодорожном вокзале в Сегежском районе", - отмечали в пресс-службе республиканского главка МВД.

В отношении Минасян было возбуждено уголовное дело по статье 158 часть 3 УК РФ (кража).

9 декабря стало известно, что сотрудники правоохранительных органов вернули украденное раритетное издание сборника стихотворений Бориса Пастернака 1948 года в Национальную библиотеку Карелии. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает Day.Az.

Представитель МВД РФ добавила, что книга была похищена летом 2022 года.

По информации полиции, одна из посетительниц попросила принести в читальный зал библиотеки в Петрозаводске сборник стихов и, получив его, уехала на такси на север республики. Впоследствии она намеревалась поехать в Москву, но злоумышленницу удалось задержать на вокзале карельского города Сегежа. Похищенное издание изъяли.

В сообщении отмечается, что экспертиза подтвердила культурную ценность сборника и оценила его в 1,4 млн руб (более 38 тыс. манатов).