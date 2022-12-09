Китай и Саудовская Аравия будут развивать сотрудничество в сфере обороны

Саудовская Аравия и Китай договорились развивать оборонное сотрудничество. Об этом говорится в совместном документе, принятом по итогам визита в королевство председателя КНР Си Цзиньпина, передает агентство SPA, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно тексту совместного заявления, стороны "подтвердили свою решимость развивать сотрудничество и координацию в оборонной сфере, повышать уровень обмена информацией и опытом в области борьбы с организованной преступностью, в том числе террористическими преступлениями, и работать над предотвращением насилия и экстремизма".

Китай и Саудовская Аравия также договорились укреплять сотрудничество в области раннего предупреждения, разведки и оценки рисков безопасности и борьбы с информационными преступлениями.

Кроме того, Пекин и Эр-Рияд подтвердили неприятие и осуждение терроризма и экстремизма во всех его формах, а также важность распространения культуры толерантности.