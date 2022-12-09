Тигр и крупный волк разгуливают в селе в России

Село Бичевая в Хабаровском крае буквально оккупировал тигр, который свободно разгуливает по нему. Об этом сообщает hab.kp.ru.

Амурский тигр бегает по улицам села Бичевая, расположенного в 130 километрах от Хабаровска, прямо мимо его жителей. Так, на одном из видео заметно, как животное стремительно пробегает мимо девушки, которая замерла как вкопанная - то ли от страха, то ли от удивления.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, тигр забрел в село утром 9 декабря. Опасный хищник оставил после себя внушительные 8-сантиметровые следы. Известно, что животное убежало на окраину Бичевой, сломало забор и ушло в лес.

Приехавшие в село охотоведы предположили, что тигр взрослый, ему примерно восемь лет. Никто от него не пострадал.

Жителям Бичевой настоятельно посоветовали не выходить на улицу, пока специалисты не убедятся, что хищник окончательно ушел. Особенно тщательно рекомендовали следить за детьми и не выпускать их на улицу.

В соседних населенных пунктах тигры не просто суют носы на улицы сел, но и убивают животных. Так, в фермерском хозяйстве Кофон под Хабаровском животное загрызло лошадь, а в Корфовском и Сите задавили по собаке.

На данный момент неизвестно, зачем тигры выходят в села. Эксперты считают, что опасных животных привлекает доступность добычи в виде тех же домашних животных, которых люди практические не защищают от вероятных нападений.

Интересно, что в селе Бичевая обнаружили еще одного хищника, который похож на уж очень крупного волка.