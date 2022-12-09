В США произошел крупнейший с 2013 года разлив нефти

На одном из крупнейших нефтепроводов в США Keystone, который принадлежит канадской компании TC Energy и находится в штате Канзас, произошел разлив более 14 тыс. баррелей нефти. Об этом 9 декабря пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Причина утечки <...> неизвестна. Это третий разлив нескольких тысяч баррелей нефти на трубопроводе с момента его открытия в 2010 году", - говорится в материале.

Работу нефтепровода приостановили сразу же после того, как стало известно о разливе. TC Energy направила 100 человек для ликвидации последствий. Агентство по защите окружающей среды США (EPA), в свою очередь, заявило, что нефть не попала в источники питьевой воды.

Отмечается, что длина Keystone достигает почти 3,5 тыс. км, за сутки через него проходит до 622 тыс. баррелей нефти.

Предыдущий крупный розлив в стране произошел в 2013 году, когда авария случилась в Северной Дакоте на нефтепроводе Tesoro. Тогда утечка составила 20 тыс. баррелей нефти.