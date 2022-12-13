ЕС ввел новые санкции против Ирана

Евросоюз ввел дополнительные санкции в отношении Ирана из-за нарушений прав человека в исламской республике и поддержки Тегерана России в конфликте в Украине.

Как передает Day.Az, об этом говорится в "Официальном журнале ЕС", в котором в понедельник опубликованы соответствующие нормативные акты.

"В соответствии с обязательством Евросоюза решать все вопросы, вызывающие озабоченность в отношении Ирана, включая ситуацию с правами человека, 20 человек и 1 юридическое лицо должны быть включены в список лиц и организаций, подлежащих ограничительным мерам", - отмечается в документе.