Крупный пожар на газопроводе в России
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Снова пожар. Газопровод горит между деревней Кюльхири и селом Калинино в Чувашии.

Газопровод Уренгой - Помары - Ужгород, на котором произошел взрыв - это экспортный российский газопровод, построенный в начале 1980-х годов. По нему газ транспортируется из Западной Сибири в Европу. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.