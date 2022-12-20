Крупный пожар на газопроводе в России

Снова пожар. Газопровод горит между деревней Кюльхири и селом Калинино в Чувашии.

Газопровод Уренгой - Помары - Ужгород, на котором произошел взрыв - это экспортный российский газопровод, построенный в начале 1980-х годов. По нему газ транспортируется из Западной Сибири в Европу.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.