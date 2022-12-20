ОДКБ не даст Армении оружие

Депутат от правящей в Армении партии "Гражданский договор" Армен Хачатрян в беседе с журналистами 20 декабря заявил, что ОДКБ вряд ли даст Армении оружия, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"О какой помощи может идти речь? Помощь оказывают, чтобы мы что сделали? Против кого нам бороться и какой вопрос нам решать? У меня нет уверенности, что они должны были дать оружие. Возможно, гуманитарную помощь", - отметил он.

Хачатрян сообщил, что Армения очень нуждается в оружии и предпринимает шаги в этом направлении, в том числе с Россией.

Напомним, 23 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписать декларацию Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).