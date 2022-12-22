Подростка из Подмосковья засыпало насмерть снегом во время выгула собаки - ВИДЕО
Подростка убило упавшим с крыши снегом в Подмосковье во время выгула собаки, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
В Подмосковье 13-летний подросток стал жертвой упавшего с крыши здания снега - мальчик скончался на месте. Инцидент произошел в деревне Захарково Красногорского района. На текущий момент выясняются все обстоятельства случившегося. По факту происшествия завели уголовное дело.
По данным РЕН ТВ, сообщение о том, что подростка насмерть засыпало снегом, поступило в полицию накануне вечером.
Прибывшие на место правоохранители выяснили, что большая гора снега упала на ребенка с крыши жилого частного дома.
По предварительным данным, ребенок погиб во время вечернего выгула собаки.
Подросток находился дома на первом этаже, его из снега вытащили брат и мать.
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