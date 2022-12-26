Пожар в ночном клубе в России

Во Владивостоке в ночном клубе Unique произошел пожар.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Огонь в заведении вспыхнул около двух часов ночи. В клубе в это время было большое количество народу. К счастью, трагедии удалось избежать - сотрудники заведения смогли потушить разгоравшийся огонь своими силами.