https://news.day.az/world/1523216.html Пожар в ночном клубе в России - ВИДЕО
Пожар в ночном клубе в России - ВИДЕО
Во Владивостоке в ночном клубе Unique произошел пожар.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Огонь в заведении вспыхнул около двух часов ночи. В клубе в это время было большое количество народу. К счастью, трагедии удалось избежать - сотрудники заведения смогли потушить разгоравшийся огонь своими силами.
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