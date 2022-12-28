"Газпром" установит новый рекорд суточных поставок газа в Китай

"Газпром" 28 декабря установит новый рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири" в Китай. Об этом сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в ходе селекторного совещания, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы приняли решение, что в декабре 2022 года будем поставлять газ в Китай с превышением суточных контрактных обязательств. Максимальное превышение составило 18,7%. И вот сегодня будет установлен еще один новый рекорд суточных поставок в Китай", - сказал он.

По его словам, объем экспорта "Газпрома" в Китай в ближайшее время составит 48 млрд куб. м газа в год. "Надо отметить, что мы в этом году подписали дальневосточный контракт, который позволяет нам поставлять 10 млрд куб. м газа с Дальнего Востока. И суммарно общий объем экспорта в Китай в самое ближайшее время у нас составит 48 млрд куб. м газа в год. А с учетом экспортного транзитного газопровода через территорию Монголии - почти 100 млрд куб. м", - сказал он.