В Армении от «свиного гриппа» умерли два человека

Два человека в этом сезоне скончались в Армении от "свиного гриппа" (H1N1).

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заведующая отделом инфекционных и неинфекционных заболеваний Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Ромела Абовян сообщила на пресс-конференции в Ереване.

По ее словам, обоим пациентам было по 35 лет, у одного из них были сопутствующие заболевания, ожирение.

"На данный момент с пневмонией госпитализированы 209 пациентов, из них 127, или 60% - дети. В отделениях реанимации находятся 55 человек, из них 47 - дети. Еще 584 человека с ОРВИ доставлены в различные больницы республики, 96% из них - дети", - сказала Абовян.