https://news.day.az/world/1525702.html Крупный пожар в котельной тушат в Петербурге - ВИДЕО
Крупный пожар в котельной тушат в Петербурге - ВИДЕО
В Санкт-Петербурге тушат пожар в котельной. Как сообщает 78.ru, инцидент произошел на Пулковском шоссе, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На кадрах, снятых очевидцами, видно, как над котельной поднимается густой серый дым. Огнем охвачено помещение площадью 50 на 20 метров.
Информации о пострадавших нет. В настоящее время к месту инцидента направляют дополнительные пожарные бригады.
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