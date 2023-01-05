Крупный пожар в котельной тушат в Петербурге

В Санкт-Петербурге тушат пожар в котельной. Как сообщает 78.ru, инцидент произошел на Пулковском шоссе, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как над котельной поднимается густой серый дым. Огнем охвачено помещение площадью 50 на 20 метров.

Информации о пострадавших нет. В настоящее время к месту инцидента направляют дополнительные пожарные бригады.