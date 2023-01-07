Мужчины открыли стрельбу из свадебного кортежа в Северной Осетии

Мужчины открыли стрельбу из автомобиля без номеров, ехавшего в составе свадебного кортежа в Северной Осетии. Как сообщают очевидцы, патрульная полицейская машина не смогла их остановить, поскольку ее "окружили" другие автомобили, ехавшие в составе кортежа.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, как сообщили в МВД региона, инцидент произошел 1 января. Полицейские установили личности преступников, принимаются меры к их задержанию.

Инцидент произошел по дороге в поселок Дачное Пригородного района республики. В МВД пообещали оценить действия полицейских, которые находились на месте происшествия и "приняли меры к пресечению противоправного поведения".