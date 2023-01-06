Министр экономики Армении может попрощаться с должностью

Глава Минэкономики Армении Ваан Керобян в скором времени может попрощаться с должностью, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что премьер-министр Армении Никол Пашинян недоволен его работой, вдобавок к этому министр часто оказывается в неловкой ситуации из-за своих высказываний.

Исходя из этого, его в скором времени могут отправить в отставку. В то же время, найти преемника пока не удалось.

Сам Керобян эти сведения не стал комментировать.

Возможное отстранение Керобяна станет очередной отставкой в правительстве Армении.

Напомним, в конце прошлого года в Армении от занимаемых должностей были освобождены вице-премьер Амбарцум Матевосян и министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян.

