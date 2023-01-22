В Турции заявили, что ждут от Швеции выполнения обязательств по борьбе с террором

Турция ожидает от Швеции неукоснительного выполнения всех обязательств по противодействию терроризму, которые предусмотрены подписанным с ней меморандумом. В противном случае она не одобрит заявку на ее вступление в НАТО, заявил в воскресенье замглавы правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) Нуман Куртулмуш, комментируя скандальную акцию с публичным сожжением Корана в Стокгольме в минувшую субботу, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

"Мы не против вхождения Швеции в НАТО. Однако если так будет продолжаться дальше, Турция ни при каких обстоятельствах не одобрит вступление Швеции в Североатлантический альянс. Она будет ждать от нее выполнения взятых на себя обязательств", - сказал журналистам политик, комментируя акцию с сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме.

Власти Турции ранее выразили решительный протест в связи с этой акцией.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын назвал события в Швеции "современным варварством", а глава Минобороны Хулуси Акар сообщил об отмене намеченного на 27 января визита в Анкару министра обороны Швеции Пола Йонсона.