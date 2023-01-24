Замминистра обороны Украины подал в отставку

Заместитель министра обороны Украины Алексея Резникова Вячеслав Шаповалов, отвечающий за тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины (ВСУ), подал в отставку. Об этом во вторник, 24 января, сообщила пресс-служба ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Это произошло на фоне скандала с закупкой продуктов для украинской армии по завышенным ценам. Отмечается, что Шаповалов попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ.

"Несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла", - говорится в заявлении Минобороны.

Резников уже одобрил отставку Шаповалова.