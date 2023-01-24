https://news.day.az/world/1531223.html Иранская спортсменка лишилась глаза из-за выстрела силовиков - ФОТО
Иранская спортсменка лишилась глаза из-за выстрела силовиков - ФОТО
Член женской сборной Ирана по стрельбе из лука лишилась глаза в результате выстрела силовиков.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.
Пуля попала в левый глаз Мехбану (Ковсар) Хошнуди Киа на бульваре Тагбостан в Керманшахе.
27-летняя спортсменка в 2021 году заняла второе место на турнире Азии по стрельбе из лука.
Отметим, за последние несколько месяцев иранские силовики неоднократно и целенаправленно стреляли, целившись в лица граждан из охотничьих ружей и пейнтбольных маркеров с намерением ослепить их. Мехбану также стала жертвой этого жестокого и бесчеловечного метода запугивания и давления со стороны правительства.
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