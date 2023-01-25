В США с начала года произошло 40 случаев массовой стрельбы

В США с начала 2023 года произошло 40 случаев массовой стрельбы. Об этом сообщила американская исследовательская организация Gun Violence Archive в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что инциденты произошли в 18 разных штатах. Это самые высокие показатели с 2014 года, утверждает организация.

Так, 24 января в результате стрельбы в городе Якима (штат Вашингтон) погибли три человека, 22 января в городе Монтерей (штат Калифорния) - 11 человек.

По данным Gun Violence Archive, в результате инцидентов со стрельбой в США в прошлом году погибли 43,6 тыс. человек, в том числе 1,6 тыс. детей.

Организация Gun Violence Archive была основана в 2013 году. Она ежедневно публикует статистические данные по инцидентам с применением огнестрельного оружия.