https://news.day.az/world/1531676.html Глава МИД Сербии посетит Турцию
Глава МИД Сербии посетит Турцию
Первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич 26 января совершит визит в Турцию, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
В пресс-службе внешнеполитического ведомства Турции сообщили, что визит состоится по приглашению министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу.
В МИД отметили, что в рамках переговоров главы дипломатий Турции и Сербии обсудят аспекты двусторонних отношений и шаги по дальнейшему укреплению сотрудничества.
В повестке обсуждений значатся также актуальные региональные и международные процессы.
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