В Японии COVID-19 переведут в категорию сезонного заболевания

Власти Японии переведут COVID-19 в категорию, соответствующую сезонному гриппу. Об этом пишет агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Источники в правительстве сообщают, это будет сделано 8 мая 2023 года. Ожидается, что официально о соответствующем решении японские власти объявят в пятницу, 27 января. Также ожидается, что будут пересмотрены правила ношения масок.

В настоящее время COVID-19 занесен в Японии во вторую категорию инфекционных заболеваний. Перевод в категорию, к которой относится сезонный грипп, может также привести к ослаблению въездных ограничений в страну.