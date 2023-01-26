https://news.day.az/world/1531867.html В Японии COVID-19 переведут в категорию сезонного заболевания
В Японии COVID-19 переведут в категорию сезонного заболевания
Власти Японии переведут COVID-19 в категорию, соответствующую сезонному гриппу. Об этом пишет агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Источники в правительстве сообщают, это будет сделано 8 мая 2023 года. Ожидается, что официально о соответствующем решении японские власти объявят в пятницу, 27 января. Также ожидается, что будут пересмотрены правила ношения масок.
В настоящее время COVID-19 занесен в Японии во вторую категорию инфекционных заболеваний. Перевод в категорию, к которой относится сезонный грипп, может также привести к ослаблению въездных ограничений в страну.
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