115-летняя уроженка США стала самым пожилым человеком в мире

Мария Браньяс Морера, родившаяся в 1907 году, попала в книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой человек в мире после смерти 118-летней Люсиль Рандон во французском городе Тулон. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уроженка Калифорнии испанского происхождения пережила две мировые войны, гражданскую войну в Испании, пандемию испанского гриппа 1918 года и коронавирус.

Дом престарелых Residència Santa María del Tura, в котором живет Морера, опубликовал заявление, где говорится, что их подопечную признают старейшим человеком в мире на частном мероприятии. "Она находится в добром здравии и продолжает удивляться и благодарить за внимание, которое это вызвало", - добавили в доме престарелых.

Морера попала в заголовки мировых газет после того, как смогла побороть коронавирус в мае 2020 года. Одно время считалось, что она была самой пожилой из тех, кто выздоровел после этой болезни. Однако после коронавирусом переболела Люсиль Рандон.

"Порядок, спокойствие, хорошая связь с семьей и друзьями, контакт с природой, эмоциональная стабильность, отсутствие беспокойства, отсутствие сожалений, много позитива и возможность держаться подальше от токсичных людей", - так Морера описала возможность достижения ей 115-летия, согласно сайту Гиннесса.

Морера вышла замуж за каталонского врача Жоана Морета и родила троих детей. Сейчас у нее 11 внуков и 13 правнуков.