В Москве нашли дом Мастера из романа Булгакова

Дом главного героя романа писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" нашли в центре Москвы.

Как передает Day.Az, фотография и история небольшого строения были опубликованы в группе "Москва: История Москвы" в социальной сети "ВКонтакте".

"Среди всех этих усадеб и архитектурных шедевров, в которых раньше жили графы и графини, затерялся один маленький скромный домик. По адресу Мансуровский переулок, 9 расположился так называемый "Дом мастера". Речь идет о том самом Мастере из романа Булгакова, а точнее - о его прототипе", - поделился автор публикации.

По словам рассказчика, много лет назад в этом доме жил друг Булгакова, сотрудник Малого театра Сергей Топленинов, а писатель часто у него гостил.

"Интересно, что Топленинов предоставил писателю полуподвальную комнату, которая потом как раз стала пристанищем Мастера: "громадная комната, четырнадцать метров"", - привел автор поста цитату из романа.