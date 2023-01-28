Мужчина залез на 3-й этаж и спас ребенка из пожара в Махачкале

В Махачкале случилось на первый взгляд необъяснимое - там в нескольких домах разом загорелся десяток квартир. Причем везде очаг возгорания находился в одном и том же месте - на кухне. Позже выяснилось, причиной стал скачок давления газа. Нашлось место в этой истории и неизвестному герою, спасшему ребенка.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, с третьего этажа слышен женский крик о помощи - в доме горит квартира. Мать с ребенком в руках появляется в окне, из-за дыма их почти не видно. По лестнице уже не спуститься, подъезд в дыму. Мужчина не раздумывая ловко по оконным решеткам поднялся наверх. Мать в окно передала спасителю своего ребенка.

В практике пожарных такого еще не было. В Махачкале в один момент загорелись 10 квартир в разных домах. Спасатели выехали по адресам - где-то горит квартира на 8 этаже, где-то на 4-м, кое-где полыхает первый этаж.

Квартиры стали воспламеняться из-за высокого давления газа - так утверждают жильцы домов. Есть кадры, доказывающие это: на них пламя вырывается даже из панели управления.

Обошлось без жертв, пострадавших двое: один получил ожоги лица и рук, другой отравился угарным газом - оба сейчас в больнице.

Чингиз Гаджиев показывает свою сгоревшую квартиру, говорит, недавно только сделал капремонт.

"Подали давление газа сильное, из-за этого все возгорелось. Вот кухонная плита, здесь все воспламенилось", - рассказал он.

Одна из квартир загорелась в доме общества слепых. Тут едва не погиб пенсионер.

Но все пострадавшие задают резонный вопрос - кто возместит ущерб?

Газ кто подает нам? Пусть возмещают. Ну, он слепой человек, ничего делать не будет. Мы, соседи, ему поможем, в беде не оставим", - отметила местная жительница Асят.

Как объясняют ЧП газовики

В прокуратуре уже заинтересовались массовыми пожарами, начали проверку. Газовики утверждают, что пока не знают, почему произошел скачок давления.

"Причина скачка давления устанавливается, ведутся работы по восстановлению газоснабжения", - сообщил Омар Айдемиров, начальник службы эксплуатации газового оборудования по Ленинскому району.

Во всем Ленинском районе Махачкалы коммунальные службы отключили подачу газа и света.

"Все пожары ликвидированы, на месте организована работа психологической службы МЧС", - сообщил Сулейман Рамазанов, заместитель начальника главного управления МЧС России по республике Дагестан.

Власти города предупреждают жителей о том, что сегодня люди обязательно должны проветривать квартиры. Подачу газа отрегулируют в ближайшие часы. Специальная комиссия уже работает в сгоревших квартирах, эксперты подсчитывают ущерб.