США решили выделить $292 млн на строительство ж/д туннеля под Гудзоном

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение выделить $292 млн на строительство железнодорожного туннеля под рекой Гудзон между Нью-Йорком и штатом Нью-Джерси. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Президент США Джо Байден объявит о том, что администрация выделила около $1,2 млрд на девять проектов по всей стране, включая более $292 млн на завершение критически важной начальной стадии работ над железнодорожным туннелем под рекой Гудзон. Эти инвестиции в инфраструктуру позволят создать хорошо оплачиваемые рабочие места, укрепить экономику и цепочки поставок, повысить мобильность населения и сделать транспортные системы безопаснее для всех", - говорится в сообщении.

Белый дом отмечает, что данному выделению средств предшествовал ряд других объявлений о финансировании инфраструктурных проектов, включая более $2 млрд "на модернизацию некоторых наиболее экономически важных мостов для США", таких как "Золотые ворота" в штате Калифорния и мост Брента Спенса между штатами Кентукки и Огайо.

В 2022 году Байден объявил о плане развития инфраструктуры в США, подразумевающем ремонт порядка 104 тыс. км дорог и 1,5 тыс. мостов. По мнению президента, предложенный им пакет на сумму свыше $1 трлн должен был позволить США впервые за 20 лет обогнать Китай по инвестициям в инфраструктуру.