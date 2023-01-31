https://news.day.az/world/1533586.html Жители Красноярска сняли на видео падение горящего метеора - ВИДЕО
Жители Красноярска сняли на видео падение горящего метеора - ВИДЕО
Жители Красноярска сообщили, что над городом пролетел метеорит. Видео от разных пользователей стали появляться в Сети.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах заметно, как яркий болид с зеленоватым свечением пролетел над городом, озарив на несколько мгновений двор.
В сентябре 2022 года небо над Шотландией озарил яркий зеленый свет от метеора. Небесное тело пролетело так низко, что его можно было даже услышать.
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