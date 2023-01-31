Жители Красноярска сняли на видео падение горящего метеора

Жители Красноярска сообщили, что над городом пролетел метеорит. Видео от разных пользователей стали появляться в Сети.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах заметно, как яркий болид с зеленоватым свечением пролетел над городом, озарив на несколько мгновений двор.

В сентябре 2022 года небо над Шотландией озарил яркий зеленый свет от метеора. Небесное тело пролетело так низко, что его можно было даже услышать.