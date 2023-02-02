https://news.day.az/world/1534044.html Жительница Хоя выразила протест против действий иранских чиновников - ВИДЕО
Жительница Хоя выразила протест против действий иранских чиновников - ВИДЕО
Женщина, пострадавшая при землетрясении в городе Хое в Южном Азербайджане, выразила протест против действий иранских чиновников.
Как передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Azad İran.
"Почему вы блокируете помощь, которую люди отправляют пострадавшим от землетрясения?! Или вы покупаете ее за свои деньги? Мы беспомощны и голодны в эту холодную погоду. Дайте хотя бы возможность, чтобы люди помогали нам", - заявила она.
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