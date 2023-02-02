Жительница Хоя выразила протест против действий иранских чиновников

Женщина, пострадавшая при землетрясении в городе Хое в Южном Азербайджане, выразила протест против действий иранских чиновников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Azad İran.

"Почему вы блокируете помощь, которую люди отправляют пострадавшим от землетрясения?! Или вы покупаете ее за свои деньги? Мы беспомощны и голодны в эту холодную погоду. Дайте хотя бы возможность, чтобы люди помогали нам", - заявила она.