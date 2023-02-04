https://news.day.az/world/1534395.html Школьный автобус с детьми попал в ДТП в России - ВИДЕО
Школьный автобус с детьми попал в ДТП в России - ВИДЕО
Школьный автобус с 11 детьми попал в ДТП в Холмском районе на юге Сахалина. Авария произошла утром в районе села Бамбучки.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, отмечается, что автобус следовал из села Чапланово, когда врезался в другое транспортное средство.
Школьников осмотрели врачи. По данным ГУ МЧС России по Сахалинской области, пострадали двое, в том числе ребенок.
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