Меган Маркл и принц Гарри впервые появились на публике после выхода скандальных мемуаров

Принц Гарри и Меган Маркл впервые появились на публике после выхода скандальных мемуаров. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Герцог и герцогиня Сассекские стали гостями на празднике телеведущей Эллен Дедженерес и актрисы Порши де Росси, живущих по соседству с ними в Монтесито (штат Калифорния, США). Принц Гарри был одет в темно-синий брючный костюм и белую рубашку без галстука. На Меган Маркл было серое пончо.

На мероприятии также присутствовала Крис Дженнер.

Примечательно, что этот выход стал для принца Гарри и Меган Маркл первым появлением на публике после выхода скандальных мемуаров "Spare" ("Запасной") 10 января. В последний раз герцога и герцогиню Сассекских видели в начале декабря прошлого года на гала-вечер Центра по правам человека Роберта Ф. Кеннеди в Нью-Йорке.