В Европе задержали более 40 человек

Правоохранительные органы Бельгии, Германии и Нидерландов задержали 42 человека благодаря взлому зашифрованной системы обмена сообщениями Exclu.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу голландская прокуратура.

По данным ведомства, мессенджер был взломан голландской полицией, после чего детективы в течение почти полугода изучали переписки между различными преступными группировками.

В ходе рейдов были задержаны 42 подозреваемых, в том числе владельцы и администраторы Exclu. Обыски были проведены на 79 объектах, ликвидированы три лаборатории по производству наркотиков, изъяты крупные партии наркотических веществ, оружие и €4 млн наличными.

Ликвидирован и сам мессенджер Exclu, который позиционировал себя в качестве самого продвинутого сервиса шифрования данных. В прокуратуре утверждают, что он насчитывал 3 тыс. активных пользователей, 750 из них являлись голландцами. Подписка на услугу составляла €500 за три месяца.

В самом расследовании также приняли участие правоохранительные органы Италии, Франции и Швеции, поддержку в обмене информацией и проведении операций оказали Европейское полицейское агентство (Европол) и Европейское агентство по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст).