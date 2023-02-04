Лавина снова сошла на деревню в Индии

В Индии снова сообщают о сходе лавины на севере Джамму и Кашмира.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на этот раз глыбы снега обрушились с гор на деревню.

Никто не пострадал, оказалось заблокировано речное русло. Это произошло спустя всего два дня после того, как под сошедшей массой снега на горнолыжном курорте погибли два польских туриста, еще 19 человек пострадали.

Местные власти предупредили, что в Гималаях сейчас лавиноопасный сезон.