Самую дорогую купюру выпустят в Аргентине

В Аргентине выпустят новую купюру с самым большим номиналом. Центральный банк страны будет печатать банкноту в 2000 песо, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Сейчас самые ходовые номиналы в Аргентине 500 и 1000 песо. Расширять линейку купюр вынуждает рост цен. Инфляция в Аргентине по итогам 2022 года достигла 94,8%. Дизайн новой купюры будет посвящен науке и медицине.