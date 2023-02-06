https://news.day.az/world/1535174.html Эрдоган сделал заявление в связи с землетрясением в Турции
Эрдоган сделал заявление в связи с землетрясением в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление после землетрясения, которое произошло в городе Кахраманмараш и затронуло многие регионы.
Как сообщает Day.Az, об этом глава государства написал в Twitter.
"Наши поисково-спасательные отряды были немедленно отправлены в районы, пострадавшие от землетрясения. МВД и Минздрав и все остальные учреждения быстро приступили к работе.
Мы также координируем работы, начатые после землетрясения. Мы надеемся, что вместе мы справимся с этой катастрофой как можно скорее и с наименьшими потерями", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.
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