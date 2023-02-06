В Сирии из-за землетрясения приостановили работу школ

Министерство просвещения Сирии объявило в понедельник в связи с землетрясением о приостановке работы всех школ и детских садов на территории арабской республики до конца недели. Соответствующее заявление размещено на странице ведомства в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Министерство просвещения объявляет о приостановке работы школ во всех провинциях Сирии до конца текущей недели", - говорится в сообщении.

"Проведя первичную оценку состояния школ, семей и общего состояния граждан после произошедшего сегодня на рассвете землетрясения <...>, Министерство просвещения решило приостановить работу всех детских садов, частных государственных, религиозных и профессиональных школ до конца текущей недели", - следует из заявления ведомства. Работать продолжат только некоторые сотрудники из числа административного персонала для оказания помощи в случае необходимости, а также для подготовки поврежденных школ к возобновлению занятий на следующей неделе.