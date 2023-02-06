В Турции из-за землетрясения погибли два несовершеннолетних борца

Турецкий борец Таха Акгюль рассказал о смерти двух несовершеннолетних спортсменов под завалами в городе Кахраманмараш. Его слова приводит Spor Arena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Акгюль рассказал о разрушении здания, в котором жили борцы "Мараш Беледиеспор". В нем также находились футболисты одной из местных команд.

"Начали вытаскивать наших братьев, два борца 14 и 15 лет погибли. От остальных детей вестей нет. Из-под завалов никто не выходит", - отметил он. Акгюль добавил, что на месте продолжают работать спасатели.

Напомним, ранним утром 6 февраля на юге Турции произошло мощное землетрясение. По предварительным данным, оно унесло жизни 1498 человек. Продолжаются спасательные мероприятия.