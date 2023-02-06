Число погибших из-за землетрясения в Сирии выросло до 461
Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 461, сообщает информагентство Sana со ссылкой на сирийский минздрав, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным СМИ, 1326 человек получили ранения в Латакии, Алеппо, Хаме и Тартусе.
Замминистра здравоохранения Сирии Ахмед Дамирия сообщил, что в эти провинции направлены четыре грузовика с лекарствами и хирургическими принадлежностями, 28 машин скорой помощи и семь мобильных лечебно-профилактических модулей.
Ранее 6 февраля масштабные землетрясения произошли в Турции и Сирии, подземные толчки также ощутили жители Кипра и столицы Ливии Бейрута, а также в Ираке.
В Сирии приостановили работу образовательных учреждений до конца недели.
По последним данным, в Турции погибли 1498 человек, пострадали 8533 человека, разрушено 2834 здания.
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