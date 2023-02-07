Продолжается пожар в порту Искендерун, возникший после землетрясения

После вчерашнего землетрясения в Турции в порту Искендерун продолжают гореть опрокинутые контейнеры.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, во время землетрясений, произошедших в 10 провинциях, эпицентр которых находился в Кахраманмараше, контейнеры продолжали гореть всю ночь.

Дым, поднимающийся от пожара, виден из многих точек Искендеруна.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 2921, пострадали 15 834 человека.