Самолет Boeing "необычно" упал в национальном парке Австралии

"Необычное" крушение потерпел Boeing 737 Fireliner, принадлежащий фирме Coulson Group, в национальном парке Фицджеральд-Ривер на западе Австралии. Ночью, около трех часов, 7 февраля самолет вылетел для тушения лесного пожара, но упал.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, во время крушения на борту находились два пилота. Как сообщил представитель местной скорой помощи, оба не получили серьезных травм.

Бывший пилот и авиационный эксперт Кит Тонкин в интервью News назвал авиакатастрофу "необычно" и подчеркнул, что подобное случается крайне редко.

"Это не первый самолет Coulson, который разбился при тушении лесного пожара. Пару лет назад в Новом Южном Уэльсе разбился самолет Hercules этой же фирмы. Но 737 для пожаротушения в Австралии обычно не используется. Он находится в стране всего пару лет и успешно работает без каких-либо инцидентов, так что это очень необычно", - заключил эксперт.