https://news.day.az/world/1535789.html В Турции спустя 29 часов из-под завалов спасли двухмесячного ребенка - ВИДЕО
В Турции спустя 29 часов из-под завалов спасли двухмесячного ребенка - ВИДЕО
В Турции, спустя 29 часов, из-под завалов спасли двухмесячного ребенка.
Информация об этом распространилась в соцсетях.
Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 единицы.
Как передает Day.Az, очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.
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