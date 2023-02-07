В Турции спустя 29 часов из-под завалов спасли двухмесячного ребенка
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В Турции, спустя 29 часов, из-под завалов спасли двухмесячного ребенка.

Информация об этом распространилась в соцсетях.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 единицы.

Как передает Day.Az, очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.