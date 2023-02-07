Депутат турецкого парламента погиб в результате землетрясения

Депутат от правящей Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) Якуп Таш погиб во время землетрясения в Турции.

Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 3 549, пострадали 21 103 человека.