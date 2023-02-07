https://news.day.az/world/1535835.html Депутат турецкого парламента погиб в результате землетрясения
Депутат турецкого парламента погиб в результате землетрясения
Депутат от правящей Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) Якуп Таш погиб во время землетрясения в Турции.
Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.
Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.
По последним данным, в результате землетрясения погиб 3 549, пострадали 21 103 человека.
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