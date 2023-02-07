Эрдоган посетит провинции Турции, пострадавшие от землетрясения
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завтра посетит провинции Турции, которые пострадали от землетрясения.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом Эрдоган заявил в ходе телефонного разговора с семьей депутата Якупа Таша, который погиб в результате землетрясения.
Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.
Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.
По последним данным, в результате землетрясения погиб 5 434, пострадал 31 777 человек.
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