Тайвань провел испытания крылатой ракеты дальностью около 1,2 тыс. км

Тайваньский разработчик вооружений - Чжуншаньский институт науки и технологий - провел испытания новейшей крылатой ракеты.

Как сообщила во вторник гонконгская газета South China Morning Post, дальность ее полета может достигать 1,2 тыс. км, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, испытания прошли во вторник утром. Запуск состоялся с базы Цзюпэн в уезде Пиндун. Как указывает газета, предполагается, что это были испытания новейшей ракеты Hsiung Feng класса "поверхность - поверхность". Ее дальность, отмечает издание, позволяет наносить удары по таким крупным городам в Центральном Китае, как Ухань и Циндао.

Накануне испытаний Управление рыболовства Тайваня опубликовало уведомление о закрытии воздушного и морского пространства. Как отмечалось в уведомлении, в этом месяце пройдут еще четыре испытания.

По данным газеты, по меньшей мере шесть ракетных испытаний были запланированы на конец прошлого года, однако они были отменены либо из-за неподходящих погодных условий, либо из-за учений Народно-освободительной армии Китая. Нынешние испытания стали первыми для Чжуншаньского института науки и технологий в текущем году.

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Официальный Пекин считает остров одной из китайских провинций. Напряженность вокруг Тайваня обострилась после состоявшегося в августе 2022 года визита занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси в Тайбэй. На следующий день после его завершения Народно-освободительная армия Китая приступила к масштабным маневрам с ракетными стрельбами в шести зонах акватории острова.