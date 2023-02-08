Королевская почта Великобритании представила первые марки с изображением Карла III. Об этом сообщает Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На них Карл III запечатлен в профиль лицом влево. Традиция подобного изображения монарха сохраняется со времен появления в 1840 году первой почтовой марки Penny Black с портретом королевы Виктории.

"Эти марки выделяются тем, что на них нет никаких украшений, нет короны, просто лицо человека на простом фоне", - заявил Дэвид Голд, директор Королевской почты Великобритании по связям с общественностью

Автором портрета Карла III, размещенного на марках, выступил художник Мартин Дженнингс.

Новые марки с изображением Карла III будут выставляться в Почтовом музее Лондона вплоть до 3 сентября 2023 года. В продажу они поступят 4 апреля, однако почтовые отделения не будут сбывать их, пока не закончатся имеющиеся запасы с портретом Елизаветы II. Некоторое время марки с действующим и предыдущим монархами будут находиться в обращении одновременно. Подобная ситуация, известная как "смешанное франкирование", - частое явление для Великобритании, уточняет издание.