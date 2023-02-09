https://news.day.az/world/1536441.html Южная Корея осудила КНДР
Южная Корея осудила КНДР
МИД Южной Кореи осудил КНДР за проведение массового военного парада во время обострения продовольственного кризиса и экономических трудностей. Об этом пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Отмечается, что речь идет о параде в Пхеньяне 8 февраля, на котором власти КНДР представили больше межконтинентальных баллистических ракет (МБР), чем когда-либо прежде.
"Мы призываем Северную Корею немедленно прекратить незаконные ядерные и ракетные разработки, безрассудные ядерные угрозы и незамедлительно вернуться к переговорам о денуклеаризации", - заявил официальный представитель МИД Южной Кореи Лим Су Сук.
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