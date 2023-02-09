В Армении еще одного депутата лишили неприкосновенности

Парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности Армена Чарчяна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, парламент Армении по итогам тайного голосования лишил представителя фракции "Айастан", экс-директора медцентра "Измирлян" Армена Чарчяна депутатской неприкосновенности. В голосовании участвовали 68 депутатов, 67 из них проголосовали "за".

Отмечено, что депутата лишили неприкосновенности с целью последующего уголовного преследования.

С Чарчяна взята подписка о невыезде.

Напомним, генпрокурор Анна Вардапетян обратилась с соответствующим ходатайством в парламент страны.

Против Чарчяна выдвинуто обвинение в связи со взяточничеством и давлением на избирателей во время его нахождения на должности директора медицинского центра "Измирлян".