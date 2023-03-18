Молодежь Северной Кореи массово записалась в армию для войны с США

Заявления о зачислении в армию для борьбы с США подали за сутки около 800 тысяч человек, сообщает 18 марта северокорейская газета Rodong Sinmun, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

По данным газеты, в течение 17 марта по всей стране до 800 тысяч участников молодежных союзов записались для зачисления или возвращения в ряды Корейской народной армии, чтобы "искоренить американских империалистов и их марионеток-предателей" и объединить Корейский полуостров.

Сообщается, что число добровольцев растет во всех регионах страны.

Издание отмечает, что действия США и их союзников больше нельзя игнорировать, так как они грубо и масштабно посягают на суверенитет Северной Кореи и ее интересы в сфере безопасности.

Отметим, 13 марта США и Южная Корея начали в регионе масштабные военные учения Warrior Shield, в том числе с отработкой десантной операции.

Напомним, в КНДР существует система службы по призыву. Все северокорейские мужчины обязаны служить в армии не менее 10 лет, женщины - не менее трех лет. Население КНДР по данным 2022 года составляет 26 миллионов человек.