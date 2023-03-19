НАТО планирует развернуть трехсоттысячную армию у границ с РФ

Намерения НАТО по созданию у границ с Россией армии численностью до 300 тысяч человек могут подорвать единство альянса из-за чрезмерно больших затрат на их выполнение. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету Politico.

"Численность [войск] будет большой, отдельные официальные лица говорят о 300 тыс. военных НАТО", - сказано в материале.

Как пишет газета, для подготовки такого большого числа военных, им нужно не только дать оружие и амуницию, но и натренировать, обучить нюансам военного дела, на что требуются тысячи различных боеприпасов. Уже сейчас страны НАТО замечают их недостаток в связи с отправкой в Киев большей части своих оборонных запасов.

"Текущий уровень потребления боеприпасов [в Украине] по сравнению с их уровнем производства несостоятелен", - приводит издание заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

В статье указывается, что министры обороны стран НАТО "представят весной дополненные планы региональной обороны альянса". Их нужно окончательно сформировать и согласовать к саммиту альянса в Вильнюсе 11-12 июля.