Мужчина утонул, упав с моста в Санкт-Петербурге

Мужчина упал с Володарского моста в Санкт-Петербурге, после чего провалился под лед, и его унесло течением.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, упавшего с моста мужчину сейчас ищут.

На место происшествия для проведения спасательных работ прибыли водолазы и экстренные службы. Однако погружение затрудняет быстрое течение в створе Володарского моста.