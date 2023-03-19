https://news.day.az/world/1548112.html Мужчина утонул, упав с моста в Санкт-Петербурге - ВИДЕО
Мужчина утонул, упав с моста в Санкт-Петербурге - ВИДЕО
Мужчина упал с Володарского моста в Санкт-Петербурге, после чего провалился под лед, и его унесло течением.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, упавшего с моста мужчину сейчас ищут.
На место происшествия для проведения спасательных работ прибыли водолазы и экстренные службы. Однако погружение затрудняет быстрое течение в створе Володарского моста.
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