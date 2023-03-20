Джен Псаки дебютировала с собственным телешоу

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки дебютировала с собственным телешоу в эфире канала MSNBC. Как передает Day.Az, отрывки из передачи опубликованы в Twitter.

Передача получила название Inside With Jen Psaki. В рамках первого выпуска телеведущая предстала перед камерами в белой блузке с декольте и черных брюках.

Для выпуска Псаки провела беседу с лидером демократического меньшинства Палаты представителей Хакимом Джеффрисом, губернатором штата Мичиган Гретхен Уитмер и мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом.