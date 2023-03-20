https://news.day.az/world/1548295.html Джен Псаки дебютировала с собственным телешоу - ВИДЕО
Джен Псаки дебютировала с собственным телешоу - ВИДЕО
Бывшая пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки дебютировала с собственным телешоу в эфире канала MSNBC. Как передает Day.Az, отрывки из передачи опубликованы в Twitter.
Передача получила название Inside With Jen Psaki. В рамках первого выпуска телеведущая предстала перед камерами в белой блузке с декольте и черных брюках.
Для выпуска Псаки провела беседу с лидером демократического меньшинства Палаты представителей Хакимом Джеффрисом, губернатором штата Мичиган Гретхен Уитмер и мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом.
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