Огромный остров из водорослей движется на США

Гигантское скопление морских водорослей, в два раза превышающее ширину континентальной части Соединенных Штатов, направляется к берегам Флориды и другим береговым линиям по всему Мексиканскому заливу.

Как пишет Day.Az со ссылкой на CNN, это угрожает тем, что на белоснежные пляжи вынесет тонны вонючих водорослей.

Масса сформирована саргассумом - особой разновидностью морских водорослей. Они уже давно образуют большие скопления в Атлантическом океане во время цветения, ученые отслеживают массивные скопления с 2011 года от берегов Африки до Мексиканского залива.

В этом году цветение саргассума начало формироваться рано и его объем увеличился вдвое в период с декабря по январь, говорит доктор Брайан Лапойнт, исследователь из Океанографического института отделения гавани Атлантического университета Флориды. В этом году сформировалось самое большое скопление водорослей, чем когда-либо с тех пор, как в 2011 году начался мониторинг.

Ожидается, что растения появятся на пляжах Флориды примерно в июле, уточнила Лапойнт. Это совершенно новый океанографический феномен, который создает проблему для туризма в Карибском регионе, где он накапливается на пляжах, отметила эксперт.

Дрейфуя в море, водоросли могут принести пользу океанской жизни. Эта плавучая среда обитания обеспечивает пищу и защиту для рыб, млекопитающих, морских птиц, крабов и многого другого. Он служит важной средой обитания для морских черепах, находящихся под угрозой исчезновения.

Проблемы с саргассом возникают, когда он попадает на пляжи, накапливаясь на мелководье. Разлагаясь, водоросли выделяют газ, который может пахнуть тухлыми яйцами.

Саргассум также может быстро превратиться из актива в угрозу для жизни в океане.

Если его становится очень много, то он фактически высасывает кислород из воды и создает то, что мы называем мертвыми зонами, уточнила Лапойнт.

Саргассум также может быть опасен для человека, добавил Лапойнт. Газ, выделяемый гниющими водорослями, - сероводород - токсичен и может вызвать проблемы с дыханием. Морские водоросли также содержат мышьяк, что делает их опасными при проглатывании или использовании в качестве удобрения.