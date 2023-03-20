Цены на золото рекордно выросли

В ходе торгов 20 марта на нью-йоркской бирже COMEX цена апрельских фьючерсов на золото превысила две тысячи долларов за унцию. В верхней точке стоимость росла до 2014,9 долларов за унцию. Такой отметки котировки достигли впервые с 18 апреля прошлого года, свидетельствуют данные площадки, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Стоимость золота, которое считается традиционным защитным активом при неблагоприятных и непредсказуемых событиях, растет на фоне опасений инвесторов относительно ситуации в мировом банковском секторе, пишет Bloomberg. Волатильность на рынках продолжает быть высокой, несмотря на недавнее приобретение швейцарского Credit Suisse, который оказался на грани кризиса, банком UBS - такой шаг должен был немного успокоить инвесторов, однако этого не произошло. Аналитики считают, что дальнейший рост золота будет зависеть от доллара.

Сейчас внимание инвесторов сосредоточено на том, как отреагирует банковский сектор на спасение Credit Suisse. Также инвесторы следят за результатами заседания Федеральной резервной системы США (ФРС, местный ЦБ) 22 марта, на котором будет принято решение по поводу ключевой процентной ставки.